Altınordu’nun kritik sınavı

TFF 1. Lig'de son 6 haftaya düşme hattının 7 puan üzerinde 14. sırada giren Altınordu, pazar günü deplasmanda karşılaşacağı kümede kalma mücadelesi veren 1 basamak ve 6 puan altındaki Boluspor'u yenerek iyice rahatlamak istiyor. Rakibini yenerek tehlikeli bölgeyle arasındaki puan farkını açmayı planlayan İzmir temsilcisi, korkulu rüya görmemek için sahaya 3 puan parolasıyla çıkacak. Lige korona virüs salgını nedeniyle ara verilmeden önce son 3 maçından 7 puan çıkaran Boluspor'un çıkışa geçtiğini hatırlatan teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Bizim için olduğu kadar onlar için de kritik bir müsabakaya çıkacağız. Lige hazırız. Kazanamasak bile kaybetmemek de önemli. Bir an önce alt sıralarla bağımızı koparmak istiyoruz. Son 6 maçta iyi sonuçlar alacağız. Takımıma güveniyorum" diye konuştu. Bu arada Altınordu'da sarı kart cezalısı stoper Yusuf Yalçın dışında eksik oyuncu yok.