Aslan’a kabus çöktü

Korona virüs salgını sebebiyle lige verilen aranın ardından ilk maçına çıkan G.Saray, Ç.Rize deplasmanından ağır hasarla ayrılırken sarı-kırmızılı ekibe adeta kabus çöktü. Hem rakibine 2-0 mağlup olan hem de sakatlıklar ve cezalılar sebebiyle şampiyonluk yolunda darbe alan Aslan'da özellikle Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'nın yaşadığı sakatlık büyük üzüntü yarattı. Tecrübeli file bekçisinin gelecek sezonun ilk devresinde de forma giyemeyeceğinin bildirilmesi üzerine sarı-kırmızılılar yıllar sonra kaleci arayışına başladı. Muslera'nın yokluğunda geçici çözüm olarak alınacak kaleciye bonservis bedeli ödemek istemeyen sarı kırmızılılar sözleşmesiz file bekçilerine yönelecek. Galatasaray'ın eski kalecisi Sinan Bolat ve Kayserisporlu Silviu Lung'un isimleri gündeme gelirken Cim Bom'un savunma ve hücum hattında da büyük sıkıntı yaşanıyor.

SADECE İKİ STOPER KALDI

Marcao'nun sakatlığı, Luyindama'nın sözleşmesinin askıya alınması sebebiyle Donk bu bölgede oynatılırken Hollandalı oyuncu da cezalı duruma düşünce takımda stoper olarak Ahmet Çalık ve genç Emin kaldı. Ekibin diğer golcüsü Andone'nin de sağ dizine aldığı darbe ile sezonu kapattığı öğrenilirken Adem Büyük de kırmızı kart cezalı olduğu için G.Antep maçı öncesi takımda golcü olarak sadece Falcao bulunuyor.



Galatasaray'da Fernando Muslera'nın ameliyat planlaması belli oldu. Uruguaylı kaleci, 34. doğum günü olan bugün bıçak altına yatacak. Muslera'nın ameliyatını, kulüp doktoru Yener İnce yapacak. Bacağında iki kırık tespit edilen Muslera'nın en az 6 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.



URUGUAY'DA DA MANŞETLERDE

Süper Lig'de Çaykur Rizespor'la oynanan müsabakada Fernando Muslera'nın yaşadığı sakatlık ülkesi Uruguay'da da manşetlere taşındı. Tibia ve fibula kemikleri kırılan Muslera ile ilgili çıkan haberlerden bazıları şöyle: El Observador: Fernando Muslera çok ciddi bir sakatlık yaşadı! Türkiye'de 12 kupası bulunan Muslera'nın 2022 Dünya Kupası tehlikeye girmiş olabilir. Subrayado: Rakip oyuncu ayağının üstüne düşünce kırıklar oluştu. Yardımlarla ambulansa kaldırıldı. Sezonu kapattı. LR21: Muslera, Rize'de çok büyük acı çekti. Ayağında kırık var ve sezonu kapattı. Ciddi süreler sahalardan uzak kalabilir. Rivera Ciudad: Takım arkadaşları, rakip futbolcular ve hakem dahil herkesin yüzünde şok olan bir yüz ifadesi vardı. Saha içinde herkes durdu. Futbol UY: Muslera, Rize'de sadece maçı değil sezonu da kapatmış oldu.



OKAN KOÇUK'UN YEDEĞİ BERK

Muslera'nın yokluğunda kaleyi Okan Koçuk'a emanet edecek teknik Fatih Terim'in sezonun geri kalanında yedek kaleci olarak Berk Balaban'ı tercih etmesi bekleniyor. 1 Ocak 2000 doğumlu olan Berk Balaban, bu sezon sadece Rizespor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında kadroda yer aldı.