Derbilerle başlıyor

TFF 1. Lig'de heyecan kaldığı yerden başlıyor. Pandemi yüzünden 19 Mart'ta liglere ara verilmesinin ardından Süper Lig maçları geçen hafta start alırken, 1. Lig'de de karşılaşmalar hafta sonu yeniden oynanacak. 29. hafta Ege derbilerine sahne olacak. Play-Off yarışından kopmak istemeyen Ekol Hastanesi Balıkesirspor ile Ekol Göz Menemenspor, kozlarını 20 Haziran Cumartesi günü Balıkesir Atatürk Stadı'nda paylaşacak. 21 Haziran Pazar günü de Süper Lig hesapları yapan İzmir ekibi Altay ile Manisa temsilcisi Akhisarspor, İzmir'de karşılaşacak. Altay, rakibini Bornova Stadı'nda konuk edecek.

HESAPLAR GALİBİYET ÜZERİNE

İki karşılaşma da saat 20.00'de başlayacak. Kazanan takımlar hem Play-Off hem de Süper Lig şansını sürdürecek. Aksi halde sahadan yenilgiyle ayrılacak ekipler çok büyük avantaj kaybedecek.