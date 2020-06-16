Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma öncesi sarı-lacivertlilerin ilk 11'i belli oldu. İşte detaylar...
İŞTE FENERBAHÇE'NİN 11'İ:
Altay, Dirar, Serdar, Falette, Hasan Al, Gustavo, Tolga, Zajc, Deniz, Rodrigues, Muriç
TRABZONSPOR'UN 11'İ
Uğurcan, Pereira, Hosseini, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Ndiaye, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuban, Sörloth.
Fenerbahçe - Trabzonspor I Canlı anlatım haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.