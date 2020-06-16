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Haberler Spor Fenerbahçe - Trabzonspor I Canlı anlatım

- I Canlı anlatım

yarı final rövanşında ile karşı karşıya gelecek. 'nda oynanacak karşılaşma öncesi ilk 11'ler açıklandı. Haberimizden canlı olara dev mücadeleyi takip edebilirsiniz.

Fenerbahçe - Trabzonspor I Canlı anlatım

16.06.2020, 19:41 Güncelleme Tarihi: 16.06.2020,20:45

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma öncesi sarı-lacivertlilerin ilk 11'i belli oldu. İşte detaylar...

İŞTE FENERBAHÇE'NİN 11'İ:

Altay, Dirar, Serdar, Falette, Hasan Al, Gustavo, Tolga, Zajc, Deniz, Rodrigues, Muriç

TRABZONSPOR'UN 11'İ

Uğurcan, Pereira, Hosseini, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Ndiaye, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuban, Sörloth.

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