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Haberler Spor Geçmiş olsun mesajı yağdı

Geçmiş olsun mesajı yağdı

Geçmiş olsun mesajı yağdı
Giriş Tarihi: 16.6.2020

G.Saray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'ya spor camiasından geçmiş olsun mesajı yağdı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ı arayıp "geçmiş olsun" dileklerini iletirken İspanya'nın dünyaca ünlü kulübü Barcelona ile birçok ünlü futbolcu da Muslera ile ilgili paylaşım yaptı. İngiltere'nin Manchester United takımının kalesini koruyan David De Gea, Aston Villa takımının file bekçisi Pepe Reina, Muslera için sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu. Muslera gelen geçmiş olsun mesajlarını instagram hikayesinden takipçileri ile paylaştı.

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