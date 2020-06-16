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Haberler Spor Göztepe'de rotasyon

'de rotasyon

Teknik direktör , Yeni Malatya maçında savunma, orta saha ve hücumu değiştirecek.

Göztepe'de rotasyon
Giriş Tarihi: 16.6.2020

Trabzonspor yenilgisi ile ara verilen sezona kötü bir başlangıç yapan Göztepe'de teknik direktör İlhan Palut, Yeni Malatyaspor ile cumartesi günü oynayacağı maçta kadroda rotasyona hazırlanıyor. Palut son iki maçta forma verdiği sağ bek Murat Paluli'yi kesip bu bölgede yedek soyunan Gassama'yı yeniden on birde değerlendirecek.

HALİL AKBUNAR'A KULÜBE YOLU
Ayrıca İlhan Palut, Trabzon önünde kötü bir performans sergileyen Halil Akbunar'ı da kızağa çekmeyi planlarken, kanat oyuncusu Zlatko Tripic'e de 'hazır ol' mesajı verdi. Palut ayrıca Trabzonspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen İngiliz golcü Cameron Jerome'un yerine de Kamil Wilczek'i değerlendirecek.

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