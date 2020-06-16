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Haberler Spor Kaf-Kaf ikinci testi bekliyor

Kaf-Kaf ikinci testi bekliyor

Kaf-Kaf ikinci testi bekliyor
Giriş Tarihi: 16.6.2020

Karşıyaka'da bir futbolcuda korona virüs tespit edilirken, testlerin bir kaç gün içinde yeniden yapılacağı belirtildi. Geçen haftadan bu yana 7'şer kişilik gruplar halinde sosyal mesafeli olarak çalışan KSK, takım halinde antrenman programını belirlemek için futbol federasyonunun daha önce 18 Temmuz'da kaldığı yerden yeniden başlaması planlanan alt liglerle ilgili son kararı bekliyor. İzmir temsilcisi normal sezonda kalan 6 haftanın oynanmayıp sezonun direkt Play- Off'la tamamlanmasını isterken birçok kulüp ise salgın nedeniyle duran liglerin sonlandırılmasını istemişti.

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