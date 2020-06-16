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Haberler Spor Karşıyaka'ya destek büyüyor

'ya destek büyüyor

Türkiye’de son yıllarda , Eskişehirspor, Gaziantepspor, Orduspor, Manisaspor, Karabükspor gibi birçok köklü kulübün puan silme cezalarıyla küme düşmesine, bazılarının ise tarihe karışmasına neden olan 'lık eski yabancı futbolcu alacaklarını tek dosya hariç kapatan 'nın, borçlu olduğu son yabancı Igor Duric için başlattığı seferberliğe destek büyüyor.

Karşıyaka'ya destek büyüyor

16.06.2020, 12:35

FIFA'dan daha önce 2 yıl transfer yasağı ve 3 puan silme cezası aldıktan sonra son 2.5 yıl içinde 9 eski yabancı futbolcunun alacaklarını taraftarın kampanyası, o dönem kulübe talip olan işadamı Mesut Sancak'ın katkısı, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin tesis desteği ve yönetimin çabasıyla kapatıp toplam 36 puan silme cezasıyla amatöre düşürülme tehlikesinden son anda kurtulan TFF 3'üncü Lig'deki 108 yıllık İzmir temsilcisi, 2015'te takımda forma giyen Duric'in kesinleşen 170 bin Euro alacağını da 13 Temmuz'a kadar ödemeye çalışıyor.

Ege ekibi, Duric'e olan borcunu ödeyemezse önce 6 puan silme cezası, yine ödemezse ise küme düşürülme tehlikesiyle karşı karşıya kalacak. Yeşil-kırmızılılarda takım 1'inci Lig'den düştükten sonra daha önce de farklı kampanyalarla kulübe destek olan taraftarın Duric'e olan borcu kapatmak için ateşini yaktığı son kampanyada paralar Karşıyaka Basketbol Altyapı Derneği adına açılan hesapta toplanıyor. Yönetim, kulübün resmi sosyal medya sayfalarının, "#TaraftarYineGöreveGeliyor" başlıklı bir reklam filmiyle duyurduğu kampanyada, "Ne sadece bir semt, Ne de bir Cumhuriyet! Karşıyaka bize Atatürk'ten en manidar emanet! Bu emanete sahip çıkmak için!" ifadelerini kullandı. Başkan Turgay Büyükkarcı'nın 200 bin TL katkı vereceğini açıkladığı kampanyaya sosyal medyadaki taraftar sayfaları destek olup, taraftarlar kampanyayı kendi sayfalarında paylaşırken ilk günden onlarca kişi verilen hesaba para yatırdı.

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