Karşıyaka’ya yakışır

FIBA Europe Cup'ta koronavirüs salgını yüzünden yeni sezon öncesine ertelenen Final Four organizasyonunu düzenlemeye talip olan Pınar Karşıyaka, sosyal medyada seferberlik başlattı. Ege temsilcisi, kulübün sosyal medya hesaplarından, "Final- 4ToIzmir", "WeAreReady" etiketleriyle startını verdiği kampanyayla FIBA'yı organizasyonu İzmir'e vermek için ikna etmeye çalışıyor. KSK'nin Final Four'daki rakiplerinden Bahçeşehir Koleji de Karşıyaka'nın ev sahipliğine destek verdi.

GÖZLER MÜNİH'TEKİ ZİRVEDE

Kulübün Genel Sekreteri Alpaslan Aydın, Karşıyaka'nın taraftarı, basketbol kültürü ile en önemli kulüplerden biri olduğunu belirtip, "Umarız FIBA, Karşıyaka'nın isteğini kabul eder ve Final Four İzmir'de oynanır. Bir terslik olmazsa finalde iki Türk takımının karşılaşması organizasyona ayrı bir heyecan getirecektir. Elbette o günkü koşulların seyircili maçlara izin vermesi ümidiyle" açıklamasını yaptı. KSK organizasyonun yarı finalinde Alman ekibi Medi Bayreuth, Bahçeşehir ise Danimarka temsilcisi B.Bears'la eşleşmişti. Pınar KSK genel menajeri Selim Çınar, Almanya'nın Münih kentinde gerçekleşen toplantıya odaklandıklarını söyledi.



'HEDEFİMİZ TARİHİ KUPA'

KARŞIYAKA genel menajeri Selim Çınar, Europe Cup'ta sezonun tamamlanmasına yönelik takip ve ısrarlarlarının sürdüğünü belirterek, "FIBA Europe Cup Final Four'u düzenleme konusunda isteğimiz de var, organizasyonu düzenleyecek gücümüz de. İzmir her konuda organizasyona hazır. Hedefimiz büyük fırsat yakaladığımız Avrupa'da sezonun sağlıklı bir şekilde oynanmasını sağlamak ve hak ettiğimize inandığımız o kupaya uzanmak" diye konuştu.