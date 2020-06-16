Kartal’a yeni sağ bek

YENİ sezonda savunma hattında büyük değişiklik planlayan Beşiktaş, önceliği sağ bek transferine verdi. Daha önce Boca Juniors ile sözleşmesi bitecek Nahuel Molina, Olimpija Ljubljana forması giyen Eric Boakye gibi isimleri gündemine alan siyah-beyazlıların Mainz'ın 31 yaşındaki oyuncusu Daniel Brosinski'nin durumunu da takip ettiği öğrenildi. Alman ekibi ile sözleşmesi sona erecek olan oyuncu zaman zaman orta sahanın sağı ve sol bekte de forma giyebiliyor. Bu sezon takımıyla 23 karşılaşmaya çıkan ve bu süreçte 2 gol kaydedip 4 asist yapan yıldız isim tam 6 sezondur Mainz'de görev yapıyor. Almanya dışında başka bir ülkede forma giymeyen Brosinski Karlsruher SC, Köln, Wehen, Duisburg ve Greuther Fürth'de de görev almıştı. Kariyerinde 314 karşılaşmaya çıkan tecrübeli isim bu süreçte toplam 23 kez rakip fileleri sarsmayı başardı. Kadro istikrarı ile dikkat çeken oyuncu geçen sezon 26, 2017-2018 sezonunda ise 29 lig karşılaşmasında sahada yer almıştı.