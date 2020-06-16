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Haberler Spor Menemenspor galibiyet istiyor

Menemenspor galibiyet istiyor

Menemenspor galibiyet istiyor
Giriş Tarihi: 16.6.2020

TFF 1. Lig'de cumartesi günü Ekol Hastanesi Balıkesirspor'a konuk olacak Ekol Göz Menemenspor, rakibini bir kez daha yenmenin hesaplarını yapıyor. Ligin ilk yarısında İzmir'de oynanan maçı 84. dakikada Ali Özgün'ün attığı golle 1-0 kazanan sarı-lacivertliler, bir kez daha rakibini yenerek Play-Off yarışından kopmak istemiyor. Teknik direktör Cenk Laleci, çok kritik bir maça çıkacaklarını belirterek, "Ligde oynadığımız son 3 maçtan beraberliklerle ayrıldık. Son 6 maçtır da 3 puana hasret kaldık. Bu kez kazanacağız" diye konuştu.

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