Karşıyaka'da taraftarlar yeni bir seferberlik ilan etti. Geçen hafta futbol takımına ödeme yapılması için topladıkları 78 bin TL'yi kulübe veren yeşil-kırmızılılar, bu kez eski oyuncuları Igor Duric'e ödeme yapabilmek için ayağa kalktı. Son 2.5 yılda 9 eski yabancı futbolcusunun alacağını kapatarak FIFA'dan gelecek toplam 36 puan silme cezası ve amatör lige düşürülme tehlikesini ortadan kaldıran yeşil-kırmızılılar, FIFA'da tehdit oluşturan son isim olan Igor Duric dosyasını da kapatmak için harekete geçti.

BÜYÜKKARCI'DAN 200 BİN TL

Karşıyaka, 2015-16 sezonunda forma giyen Sırp stoper Igor Duric'in faizleriyle 170 bin Euro'yu (1.3 milyon TL) aşan alacağını 13 Temmuz'a kadar ödemezse FIFA kulübe 6 puan silme cezası kesecek. Salgın nedeniyle duran sezon planlandığı gibi 18 Temmuz'da kaldığı yerden devam ederse puan silme cezası alması durumunda Kaf-Kaf'ın Play- Off oynaması riske girecek. Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı da kampanyaya 200 bin TL'lik katkıda bulunacağını belirtti.

DOSYALAR BİR BİR KAPATILDI

FIFA'dan daha önce 2016'da 2 dönem transfer yasağı, 2017'de 6 puan silme cezası alıp ardından aynı sezon 3. Lig'e düşen Karşıyaka, taraftarların 2017'de Okan Şahingöz ve Kahe dosyalarını kapatıp ateşi yakması sonrası diğer yabancı futbolcu borçlarını da tek tek ödedi. 2018'de iş adamı Mesut Sancak'ın desteğiyle Shukurov'a 205, Juninho'ya 220 bin dolar, Kovalchuk'a 155 bin Euro, Ofoedu'ya 59 bin dolar, Banahene'ye de 40 bin Euro yatırılarak cezalar önlendi.

KARŞIYAKA'DA 11 MAÇTA OYNADI

Karşıyaka'nın alacakları yüzünden FIFA'lık olduğu Igor Duric, İzmir ekibine 2015-2016 sezonunun başında FK Vojvodina'dan geldi. Yeşil-kırmızılılarda yarım sezon oynayan ve 11 maçta 956 dakika görev yapan Sırp defans oyuncusu, devre arasında KSK'den ayrılarak ülkesindeki FK Backa ekibine gitti