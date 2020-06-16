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Haberler Spor Süper Lig'de, 28'nci haftanın hakemleri belli oldu! İşte Göztepe maçının hakemi

'de, 28'nci haftanın hakemleri belli oldu! İşte Göztepe maçının hakemi

, 'de 28. haftada düdük çalacak hakemleri resmen açıkladı. Denizlispor Beşiktaş maçının hakemi Mete Kalkavan olurken, Malatya Göztepe maçını da Özgür Yankaya yönetecek.

Süper Lig'de, 28'nci haftanın hakemleri belli oldu! İşte Göztepe maçının hakemi

16.06.2020, 13:37 Güncelleme Tarihi: 16.06.2020,14:48

Süper Lig'in bitimine 7 hafta kala beklenen açıklama geldi. Cemil Usta Sezonu'nda Süper Lig'in 28. hafta karşılaşmalarında görev alacak hakemler belli oldu. Denizlispor Beşiktaş maçının hakemi Mete Kalkavan olurken, Malatya Göztepe maçını da Özgür Yankaya yönetecek.

Süper Lig'in 28. haftasında görev alacak hakemler ise şu şekilde:

19 Haziran Cuma

21.00 MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir: Hüseyin Göçek

20 Haziran Cumartesi

18.30 Kayserispor - Gençlerbirliği: Ümit Öztürk
21.00 Denizlispor-Beşiktaş: Mete Kalkavan
21.00 Yeni Malatyaspor - Göztepe: Özgür Yankaya

21 Haziran Pazar

18.30 Kasımpaşa - Fenerbahçe : Fırat Aydınus
21.00 Galatasaray - Gaziantep FK: Alper Ulusoy
21.00 Konyaspor - DG.Sivasspor: Halil Umut Meler

22 Haziran Pazartesi

21.00 A.Alanyaspor - Trabzonspor: Atilla Karaoğlan
21.00 Antalyaspor - Çaykur Rizespor: Suat Arslanboğa

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