Süper Lig'in bitimine 7 hafta kala beklenen açıklama geldi. Cemil Usta Sezonu'nda Süper Lig'in 28. hafta karşılaşmalarında görev alacak hakemler belli oldu. Denizlispor Beşiktaş maçının hakemi Mete Kalkavan olurken, Malatya Göztepe maçını da Özgür Yankaya yönetecek.
Süper Lig'in 28. haftasında görev alacak hakemler ise şu şekilde:
19 Haziran Cuma
21.00 MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir: Hüseyin Göçek
20 Haziran Cumartesi
18.30 Kayserispor - Gençlerbirliği: Ümit Öztürk
21.00 Denizlispor-Beşiktaş: Mete Kalkavan
21.00 Yeni Malatyaspor - Göztepe: Özgür Yankaya
21 Haziran Pazar
18.30 Kasımpaşa - Fenerbahçe : Fırat Aydınus
21.00 Galatasaray - Gaziantep FK: Alper Ulusoy
21.00 Konyaspor - DG.Sivasspor: Halil Umut Meler
22 Haziran Pazartesi
21.00 A.Alanyaspor - Trabzonspor: Atilla Karaoğlan
21.00 Antalyaspor - Çaykur Rizespor: Suat Arslanboğa
Altınordu'nun kritik sınavı
Süper Lig'de, 28'nci haftanın hakemleri belli oldu! İşte Göztepe maçının hakemi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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