Temmuz’da taraftarlı

İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina, Temmuz ayı başından itibaren tribünlere taraftar alımına başlamayı umut ettiklerini söyledi. Gravina, "İtalya Kupası maçlarının başlamasıyla birlikte yeni bir adım attık. Artık sezonun bitmesi yönünde şüphelerimiz daha az. Mutluyum ama hala bir parçamız eksik. Taraftarların maça girememesi bizim için acı. Umudumuz Temmuz ayının ilk haftasında taraftarların tribüne geri dönmesi. Taraftarların tribüne dönmesi için tüm kısıtlamaların kaldırılması gerekiyor. Bu da ülkenin en karanlık günlerden çıktığı anlamına geliyor" dedi. Avrupa'da Polonya ve Sırbistan, tribünlere toplam kapasitelerinin yüzde 25'i oranında taraftar alan ilk ülkeler olmuştu.