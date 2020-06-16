Teselli ikramiyesi

Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan maçta Trabzonspor'a yenilerek 37 puanda kalan Göztepe, rakiplerinin kaybetmesiyle teselli buldu. Sarı-kırmızılılar 8. sıradaki yerini korurken, Avrupa Ligi mücadelesi veren rakipleri Alanyaspor ve Beşiktaş'ın da kaybetmesiyle ilk 6 umudunu sürdürdü. Alanya, Başakşehir'e kaybederken, Beşiktaş da Antalya'ya evinde yenildi. Bu sonuçların ardından sarı-kırmızılı ekiple 5. sıradaki Beşiktaş ile 7, altıncı sırada yer alan Alanyaspor ile de 6 puanlık fark korunmuş oldu.

FENERLE FARK 6 PUAN OLDU

Hemen üzerindeki Fenerbahçe kazanarak farkı 6'ya çıkarırken sarıkırmızılılar, 7 haftada bu farkı eritip rakiplerini altına almak istiyor.