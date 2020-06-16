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TFL Altekma’da tamam

Önümüzdeki sezon Efeler Ligi’nde mücadele edecek olan İzmir ekibi transferde bombaları patlatıyor.

TFL Altekma’da Eren Öner tamam
Giriş Tarihi: 16.6.2020

Voleybol Efeler Ligi'nde ilk kez mücadele edeceği 2020-21 sezonu öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Tevfik Fikret Lisesi (TFL) Altekma, daha önce anlaşmaya vardığı pasör Eren Öner'le resmi sözleşme imzaladı. Arkasspor, Torul Gençlik, Sivas 4 Eylül Belediye, Afyon Belediye, Urfa Belediye, Eğirdir, Palandöken Belediye ve son olarak geçen sezon Milas Belediye formalarını giyen 31 yaşındaki voleybolcu yeniden İzmir'e döndüğü Başkan Melih Sebastien Durmuş, Eren'i iyi tanıdıklarını ve önümüzdeki sezon bu oyuncunun takıma faydalı olacağına inandıklarını belirtti.

TRANSFERDE ÇOK HIZLILAR
TFL Altekma daha önce Brezilya'nın Sada Cruzerio takımından Hugo Hamacher'e Arhavi Belediyesi, Galatasaray ve Fenerbahçe formalarını giyen Mehmet Özbek, Tokat Belediyespor'dan Mehmet Hacıoğlu, geçen sezonu Kocaeli'de geçiren Oğuzhan Tarakçı ve iç transferde de Kaan Gürbüz ile her konuda anlaşmaya varmıştı.

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