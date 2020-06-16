Yedi final maçı var

SARI-KIRMIZILILAR kalan 7 haftada birbirinden zorlu maçlara çıkacak. Bu hafta küme düşme potasındaki Yeni Malatya'ya konuk olacak olan Göz-Göz, daha sonra üst üste rakipleri Alanya ile içeride, Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacak. Göz-Göz, Ankaragücü ve G.Birliği ile üst üste İzmir'de oynadıktan sonra son iki hafta ise şampiyonluk ve Avrupa Ligi mücadelesi veren G.Saray (D) ve Sivasspor (İ) ile karşı karşıya gelecek.
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