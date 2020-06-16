Yeni Malatyaspor tehlike hattında

Yeni Malatyaspor Süper Lig'in 27. haftasında oynadığı Kasımpaşa maçında da galibiyet özlemini dindiremezken galibiyet özlemini 12 maça çıkararak taraftarını hayal kırıklığına uğrattı. Malatya ekibi ligin 15. haftasındaki Beşiktaş galibiyetinin ardından çıktığı 12 maçta 10 mağlubiyet, 2 beraberlik aldı. Oynadığı son 18 maçtan 1 galibiyet, 6 beraberlik, 11 mağlubiyet alarak Süper Lig kariyerinin en kötü istatistiğine imza atan Malatya ekibinde ligin ilk yarısında görev yapan ve görevine son verilen Sergen Yalçın ile elde edilen 24 puanın üzerine sadece 1 puan eklenebildi. Malatya ekibi, Ç. Rizespor'un Galatasaray'ı yenmesiyle 16. basamağa gerilerken bu hafta sahasında Göztepe'yi konuk edecek.