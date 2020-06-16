Yüksek gerilim

G.Saray Kulübü, Ç.Rizespor maçıyla ilgili olarak dün zehir zemberek açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılıların "Utanç gecesi" başlıklı açıklamasında hakem Yaşar Kemal Uğurlu için "Cellat başı" ifadesi kullanması dikkat çekerken Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal'a da sert tepki gösterildi. Açıklamada "Yaşanan bu sakatlıklar karşısında futbolun tüm paydaşları tek bir duyguda kenetlenmişken, rakip takım başkanının söylemleriyle takındığı tavır ve asıl görevi tarafsız, adil bir yönetimle sporcunun sağlığını korumak olan hakemlerin verdikleri kararlar Türk Futbolu için utanç vericidir. Kararlarıyla maçın sonucuna doğrudan etki eden maçın orta hakemi bundan böyle bizim için bir hakem değil 'cellat başıdır'" ifadelerini kullandı. G.Saray Kulübü, Rize Başkanı Kartal için de"Geçtiğimiz sezon yine Rize'de oynadığımız maç esnasında protokol tribününde "Bana silahımı getirin!" diyen, müsabakanın hakemine yönelik "Silahım olsa vururdum" ifadesini kullanan bu zat, dünkü tavırlarıyla da Galatasaray düşmanlığıyla beslendiğini bir kez daha gözler önüne sererken, nedeni anlaşılmaz bir şekilde kendi camiasını, camiamıza karşı kışkırtmış, başkanlık seviyesiyle bağdaşmayan bir kültüre sahip olduğunu açıkça ortaya koymuştur" diye konuştu.

KİM OLURSA OLSUN

AÇIKLAMA şöyle devam etti: "Sporun barış, dostluk ve kardeşlik ruhuna aykırı olan, söylemleriyle topluma kin ve nefret aşılayan, verdiği kasıtlı kararlarla adalet duygusunu yok eden her kim olursa olsun Türk sporundan temizlenmelidir."