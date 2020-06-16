Zorunlu değişim

Yukatel Denizlispor'da, Demir Grup Sivasspor deplasmanına dört zorunlu değişiklikle çıktı. Lige ara verilmeden önce son maçında 14 Mart'ta Gençlerbirliği'ni ağırlayıp sahadan 1-0 galip ayrılan yeşil-siyahlılarda o maçta ilk 11'de forma giyen kaleci Adam Stackhowiak ile Madou Barrow pandemi sürecinde takımdan ayrıldı. Horoz'da, sakatlıkları süren Recep Niyaz ve Isaac Sackey de forma giymedi. Nijeryalı Ogenyi Onazi'yi yedek kulübesine çeken teknik direktör Bülent Uygun, bu dört oyuncunun yerine kalede Tolgahan Acar'a şans tanıdı, ilk 11'de Zakarya Bergdich, Hadi Sacko ve Radoslaw Murawski'ye görev verdi. Yeşilsiyahlı takımda, yedek kulübesinde Hüseyin Altıntaş, Ali Eren Yalçın, Tiago Lopes, Muhammet Özkal, Syam Ben Youssef, Özgür Çek, Kibong Mbamba, Sedat Şahintürk, Ogenyi Onazi ve Alihan Kalkan yer aldı.