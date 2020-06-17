2020 gitti 2021 geldi

UEFA, Türkiye'nin başvurusu sonucu 2020 Şampiyonlar Ligi ev sahipliğini 2021 yılına erteledi. Bu sene dev final ise Portekiz'in Lizbon kentinde yapılacak. UEFA'nın Avrupa kupaları konusunda bugün yapacağı kritik zirve öncesi dev finalin yeni adresi de belli oldu. Nihat Özdemir başkanlığındaki Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), pandemi nedeniyle seyircisiz olarak Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak olan finalin, ülke tanıtımına gerekli getiriyi sağlayamayacağını belirterek UEFA'ya 2020 yerine, 2021 finaline ev sahipliği yapmak istediğini iletti. Görüşmeler sonucunda, İstanbul'un ev sahipliği yapacağı 2020 finalini Lizbon'a verdi. UEFA, Türkiye'nin isteği üzerine de 2021 yılı Şampiyonlar Ligi finalini İstanbul'a verdi.

MAÇLAR AĞUSTOS'TA OYNANACAK

Taslağa göre UEFA Avrupa Ligi'nde kalan maçlar 6 Ağustos'ta başlarken Şampiyonlar Ligi'nde kalan çeyrek final mücadelelerinin de 8 Ağustos'ta başlatılması bekleniyor. Ağustos'ta oynanacak Şampiyonlar Ligi ile yerel liglerin de tamamlanması ile oyuncular Eylül ayında tatil yapma imkanı bulacak.