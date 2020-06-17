Altay’da rota Süper Lig

TFF 1. Lig'de üç aylık aranın ardından hafta sonu Akhisarspor maçıyla birlikte ile lige dönüş yapacak olan Altay'ın hesapları galibiyet üzerine. Siyah-beyazlıların tecrübeli orta saha oyuncusu Yılmaz Özeren, "Kalan son 6 maçı kazanıp ya ilk 2'den ya da Play- Off'tan Süper Lig'e çıkmak istiyoruz. Bunu başarmaktan başka düşüncemiz yok" dedi. Takım halinde Altay armasını Süper Lig'e çıkarmak için kenetlendiklerini belirten tecrübeli oyuncu, "Pandemi sonrası çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Son 6 maça Akhisarspor gibi deneyimli bir ekiple maç yaparak başlayacağız. Ancak rakibin önemi yok. Kalan maçlarımızı kazanıp adımızı üst lige yazdıracağız" dedi.

YILMAZ, TAKIMDA KALIYOR

Yönetimle geçtiğimiz ay masaya oturan 31 yaşındaki orta saha oyuncusu gelecek sezonda siyah-beyazlı formayı giyecek. Futbola İzmirspor altyapısında başlayan Yılmaz, bu sezon Altay'da görev yaptığı 24 karşılaşmada 2 kez rakip fileleri havalandırırken 1 asist yaptı.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ