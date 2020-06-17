  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Altay'da sıkı yönetim ilan edildi

'da sıkı yönetim ilan edildi

Son 6 haftaya ilk 2 iddiasını sürdürerek giren 'da sıkı yönetim ilan edildi. Akhisarspor'la çok önemli bir sınava çıkacak siyah-beyazlılarda, yönetim ve teknik heyet, takımın motivasyonunu bozmamak adına medyada görünmemeyi tercih ediyor.

Altay'da sıkı yönetim ilan edildi

17.06.2020, 13:27 Güncelleme Tarihi: 17.06.2020,13:32

TFF 1'inci Lig'de sezona şampiyonluk parolasıyla başlayıp, son 6 haftaya ilk 2 iddiasını sürdürerek giren Altay'da sıkıyönetim ilan edildi. Koronavirüs salgını yüzünden lige verilen 3 aylık ara sonrası bu hafta evinde zirve yarışındaki rakiplerinden Akhisarspor'la çok önemli bir sınava çıkacak siyah-beyazlılarda, yönetim ve teknik heyet, takımın motivasyonunu bozmamak adına medyada görünmemeyi tercih ediyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle antrenmanlarını basına kapatan İzmir temsilcisinin sosyal medya hesaplarından da tesislerdeki çalışmalarla ilgili paylaşım yapılmıyor.Akhisarspor maçını Süper Lig yolundaki en kritik virajlardan biri olarak gören Altay'da oyuncuların moral ve motivasyonunun üst düzeyde olduğu ifade edildi.

DHA

Altınordu'nun tek hedefi kazanmak

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Altay'da sıkı yönetim ilan edildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA