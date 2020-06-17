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Anahtar Göz-Göz’de

’a yenilgisinin yaralarını sarmaya çalışan Göz-Göz, kalan 7 maçlık süreçte şampiyon adayı ve G.Saray ile ligde kalma mücadelesini sürdüren Yeni , A.Gücü ve G.Birliği ile karşılaşacak.

Anahtar Göz-Göz’de
Giriş Tarihi: 17.6.2020

Korona virüs nedeniyle lige verilen aranın ardından 87 gün sonra çıktığı ilk maçta Trabzonspor'a yenilerek taraftarlarına hayal kırıklığı yaşatan Göztepe, bu yenilginin yaralarını sarmaya çalışırken Avrupa kupaları hedefindeki rakipleri Beşiktaş ve Alanyaspor'un da kaybetmesiyle teselli buldu. Kalan maçları kazanıp Avrupa kupaları iddiasını güçlendirmek isteyen İzmir temsilcisi hem şampiyonluğun, hem de düşme hattının kaderini belirleyecek. Bu hafta deplasmanda Yeni Malatyaspor'un konuğu olacak olan Göz-Göz, Ankaragücü ve G.Birliği gibi düşmemek için çarpışan rakiplerini İzmir'de ağırlayacak. Avrupa kupalarında çekiştiği Alanyaspor ile yeni stadında, Fenerbahçe ile de İstanbul'da final niteliğinde mücadelelere çıkacak olan sarı-kırmızılılar ligin son iki haftasında ise şampiyonluğun düğümünü çözecek maçlar oynayacak.

FİNAL NİTELİĞİNDE
Göztepe 33. haftada G.Saray'ın konuğu olurken, ligin son haftasında Sivasspor'u ağırlayacak.

Trabzon maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Jerome Malatya maçında yok. Serdar, Poko ve Halil ise 3'er sarı kartla maça ceza sınırında çıkacak. Palut'un Malatya maçında Deniz ya da Wilczek'ten birisini görevlendirmesi bekleniyor. Palut'un Trabzon maçında performansını beğenmediği Murat Paluli'nin yerine Gassama'ya görev vermesi bekleniyor.

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