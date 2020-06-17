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Egeliler beklemede

Egeliler beklemede
Giriş Tarihi: 17.6.2020

TÜRKİYE Futbol Federasyonu'nun alt ligler de sadece Play-Off maçlarını oynatacağı dedikoduları Egeli kulüpleri heyecanlandırdı. Federasyon bu yönde karar alırsa 5 Ege kulübü bir üst lige çıkmak için ter dökecek. TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Manisa Futbol Kulübü, TFF 3. Lig 1. Grup'ta 1928 Bucaspor, 2. Grup'ta Turgutluspor ve Karşıyaka, 3. Grup'ta ise Somaspor ile Muğlaspor. Bu ekipler liglere ara verilmeden önce Play-Off hattında yer alıyordu. Ancak bazı gruplarda ilk 5 ila 9 takım arasındaki puan farkı çok az. Bunun için Play-Offların 2 ve 9. takım arasında oynanmam ihtimalinin de olabileceği söylentileri futbol kulislerinde geziyor. Play- Off'ların oynanması halinde hem ulaşım, hem konaklama hem de tesis bakımından İstanbul'da hem fikir olunduğu öğrenildi.

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