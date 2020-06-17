Eroğlu ile devam

Altınordu, başarılı teknik patronu Hüseyin Eroğlu ile yola devam kararı aldı. Fenerbahçe olmak üzere bir çok Süper Lig kulübüyle anılan 47 yaşındaki teknik adamın geçtiğimiz günlerde kulüp Başkanı Seyit Mehmet Özkan ile yaptığı toplantı sonrası el sıkıştığı öğrenildi. Sezon sonunda mukavelesi bitecek olan Eroğlu'nun sözleşmesindeki özel maddenin devreye sokularak 2023'e kadar uzatıldığı öğrenildi.

HAYALLERİMİZ VAR

Eroğlu ile 8 sezondur Altınordu çatışı altında çalışan kulüp Başkanı Özkan, "Futbolun içinde bulunduğu döneme göre çok uzun bir birliktelik gibi gözüküyor. Ancak uzun vadeli planlar yapan bizler için çok normal bir şey. Hüseyin Eroğlu'nun Ferguson'un 27 yıllık rekorunu kıran ilk Türk teknik direktör olup tarihe geçmesini istiyorum" yorumunu yaptı. Hüseyin Eroğlu, "Önemli kulüpleden teklifler aldım. Ben ve ekibimin sürdürülebilir başarı için buradayız. Hayalimiz Türkiye değil Avrupa şampiyonluğu. Bunu başarmadan bırakırsak, hayallerimizden vazgeçmiş oluruz" dedi.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ