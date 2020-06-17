Gassama’ya teklif var

Gassama'nın Fransa'dan talipleri var. 30 yaşındaki Senegalli oyuncu eski kulübü Lorient ile Saint-Etienne ekiplerinin radarına girdi. Sarı-kırmızılı ekipte iki sezondur forma giyen sağ bek için özellikle lider olarak Ligue 1'e yükselen Lorient'in ısrarcı olduğu öğrenildi. Senegalli yıldız futbolcuyla temasa geçen Fransız temsilcisinin yetkilileri eski savunmacılarını Fransa'ya döndürmek için bir teklif sundu. Göztepe ile 1 yıl daha kontratı bulunan ve İzmir ekibinin sözleşme indirim talebini kabul etmeyen Gassama, Lorient'e sezon sonu cevabını iletecek. Göztepe'nin transfer döneminde birçok oyuncusunun ismi çeşitli takımlarla anılmıştı. Galatasaray Alpaslan'a, Fenerbahçe Titi'ye, Trabzonspor ise Serdar Gürler'e talip olmuştu. Başakşehir Göztepe'ye kiralık verdiği Soner'in bonservisine karşılık Alpaslan'ı istemişti.