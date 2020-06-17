Gözler TFF’de

2 ve 3. Lig Kulüpler Birliği'nin geçtiğimiz hafta Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile yaptığı toplantı sonrası çıkacak karar merakla bekleniyor. Toplantıda federasyon, 89 kulüpten, ligin geri kalanını oynamak isteyiph, istemediklerine dair bir yazılı belge göndermelerini istemişti. 2. ve 3.Lig Kulüpber Birliği'nin kendi arasında yaptığı anket ve federasyona gönderdiği belgelerde 89 kulüpten 79'u liglerin devam etmemesini isterken, 2 kulüp çekimser kaldı. Sadece 8 takım ligin oynanarak devam etmesini istedi.

KARAR BEKLENİYOR

Türkiye Futbol Federasyonu'nun gelen talepleri değerlendirdiği ve bu hafta içinde alt liglerle ilgili kesin kararını açıklaması bekleniyor. 2 ve 3. Lig'de bulunan kulüplerin, alt liglerin hem fiziki hem de maddi şartlarından dolayı, federasyonun daha önce açıkladığı, futbola dönüş protokolünün uygulanmasının çok zor olduğu yetkililere bildirildi. Alt liglerde bazı kulüpler idmanlarına başlamadı. Başlayan kulüpler arasında da bir çok KOVID vakasına rastlandı. Federasyonun nasıl bir karar vereceği merakla bekleniyor.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ