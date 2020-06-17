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Haberler Spor Her zaman hazırlar

Her zaman hazırlar

Her zaman hazırlar
Giriş Tarihi: 17.6.2020

Taraftarının başlattığı kampanyaya 200 bin TL destek veren KSK Başkanı Turgay Büyükkarcı, "Puan silme tehdidi ve küme düşme olasılığının kulübün üzerinde kara bulut gibi geziniyor. Göreve geldiğimizden bu yana birçok dosyayı kapattık. Bu süreçte yardımı olan başta Folkart olmak üzere, yönetimdeki arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Son dosya için taraftarlarımız devreye girdi. Başta Çarşı grubu olmak üzere tüm taraftarlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

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