Taraftarının başlattığı kampanyaya 200 bin TL destek veren KSK Başkanı Turgay Büyükkarcı, "Puan silme tehdidi ve küme düşme olasılığının kulübün üzerinde kara bulut gibi geziniyor. Göreve geldiğimizden bu yana birçok dosyayı kapattık. Bu süreçte yardımı olan başta Folkart olmak üzere, yönetimdeki arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Son dosya için taraftarlarımız devreye girdi. Başta Çarşı grubu olmak üzere tüm taraftarlarıma teşekkür ediyorum" dedi.
Her zaman hazırlar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.