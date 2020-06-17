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Hesaplar karıştı

Şampiyonluğu hedefleyen ekibinin, Rizespor yenilgisiyle lider ile arasındaki puan farkı 6’ya çıktı. Kaleci Muslera’nın olmayışı ise sorun yarattı.

Hesaplar karıştı
Giriş Tarihi: 17.6.2020

Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Ç. Rizespor'a 2-0 yenilen Galatasaray'da şampiyonluk hesapları alt üst oldu. Sarı-kırmızılı ekibin 3 puan kaybettiği haftada lider Trabzonspor ile arasındaki puan farkı 6'ya çıkarken, Rize karşısında sağ kaval kemiğinden sakatlanan ve iki kırık tespit edilen Muslera'nın da en az 6 ay sahalardan uzak kalacak olması İstanbul ekibini yıktı. G.Saray'ın son 5 şampiyonluğunda önemli pay sahibi olan Uruguaylı file bekçisinin kalan ve yeni sezonun ilk yarısında olmayacak olması tedirginliğe yol açtı. İstanbul ekibi Süper Lig'de şampiyon olamaz, Şampiyonlar Ligi'ne de katılamazsa çok önemli bir gelirden de olacak. Muslera'sız döneme hazırlık için kolları sıvayan yönetim, yerini doldurmak için transferde 4 isim belirledi. Dün ameliyat masasına yatan Muslera'yı ziyaret eden asbaşkan Abdürrahim Albayrak, "Sözleşmesini uzatacağız. O bizim sembolümüz" diye konuştu.

ALİ KOÇ ZİYARET ETTİ
G.Saray'ın ezeli rakibi F.Bahçe'de başkan Ali Koç, dün yaklaşık 3 saat ameliyatı süren kaleci Muslera'yı hastanede ziyaret etti.

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