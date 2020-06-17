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İlk aday Babacan

İlk aday Babacan
Giriş Tarihi: 17.6.2020

Galatasaray'da file bekçisi Muslera'nın sezonu kapatmasının ardından yönetim, kaleye ilk aday olarak Medipol Başakşehir'de forma giyen Volkan Babacan'ı belirledi. İstanbul ekibinde 6. sezonunu geçiren 31 yaşındaki file bekçisi bu sezon sadece 4 kez Ziraat Türkiye Kupası maçında kaleyi korudu. Beşiktaş'ın da gündeminde olan A Milli Takım kalecisi Volkan Babacan'la bir görüşme yapılacağı öğrenildi. Sarı-kırmızılı ekibin tecrübeli kaleciyle en kısa zamanda pazarlık masasına oturacağı belirtildi. Son iki sezonda Başakşehir'de kaleyi Mert Günok'a kaptıran Volkan Babacan'ında Galatasaray'a gelmeye sıcak baktığı belirtildi. Sarıkırmızılı yönetimin, Muslera'nın yerini en kısa zamanda doldurmak istediği ifade edildi.

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