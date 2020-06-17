Kartal’dan çifte atak

Süper Lig'de bu sezon bekleneni veremeyen ligin 27. haftasında evinde Antalyaspor'a 2-1 yenilerek yarıştan iyice kopan Beşiktaş'ta yönetim, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına başladı. 5-6 oyuncu ile yollarını ayırmayı planlayan siyah-beyazlılar, yerlerini doldurmak için Yeni Malatyaspor'da forma giyen eski oyuncusu Gökhan Töre ile Alanyaspor'dan Fabrice N'Sakala'yı almak için harekete geçti. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın iki oyuncuyu da kadroda görmek istediği belirtildi.

KALECİ ARAYIŞLARI DEVAM EDİYOR

Alman kaleci Karius'un sözleşmesini feshetmesinin ardından arayışlarını sürdüren yönetimin gündemine Hollanda ekibi PSV'de oynayan file bekçisi Jeroen Zoet geldi. Beşiktaş'ın 1 sezon daha sözleşmesi olan Hollandalı kaleciyi kiralamak istediği öğrenildi. Yönetimin ayrıca Toulese ile sözleşme yenilemeyen Hırvat kaleci Kalinic'e de teklif sunduğu açıklandı. Rus ekibi Krosnadar ile sözleşmesi sezon bitiminde sona erecek olan Stanislav Kritsyuk'un da Beşiktaş'ın radarında olduğu ifade edildi.