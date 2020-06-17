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'un jokeri Rıdvan Koçak!

Göz 'un sağ beki Rıdvan Koçak, takımın banko isimlerinden biri oldu. Kendisine çok güveniyorum diyen teknik direktör , "Tecrübesi, karakteri ve çalışkanlığıyla ekibimizdeki gençlerin örnek olacağı bir isim. Ona maçlar yeniden başlayınca kalan haftalarda büyük görev düşecek" dedi. Öte yandan Balıkesir maçının hazırlıkları da devam ediyor.

Menemenspor'un jokeri Rıdvan Koçak!

17.06.2020, 12:28 Güncelleme Tarihi: 17.06.2020,12:36

TFF 1'inci Lig'de 3 aylık aradan sonra cumartesi günü Ekol Hastanesi Balıkesirspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek Ekol Göz Menemenspor'un sağ beki Rıdvan Koçak, takımın banko isimlerinden biri oldu. Devre arasında Bandırmaspor'dan transfer edilen 31 yaşındaki oyuncu teknik direktör Cenk Laleci tarafından stoperde ve sol bekte de oynatıldı.

Savunmanın her bölgesinde forma giyen deneyimli oyuncu joker görevi görürken, ikinci yarıda 8 maçta sarı-lacivertli formayı terletti. Rıdvan'dan övgüyle bahseden Cenk Laleci, "Rıdvan'a hangi bölgede görev versek elinden gelenin en iyisini yapıyor.

Kendisine çok güveniyorum. Tecrübesi, karakteri ve çalışkanlığıyla ekibimizdeki gençlerin örnek olacağı bir isim. Ona maçlar yeniden başlayınca kalan haftalarda büyük görev düşecek" dedi.

DHA

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