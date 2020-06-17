Pınar KSK’ye FIBA şoku

FIBA Avrupa, Pınar Karşıyaka'nın ve Bahçeşehir Koleji'nin yarı finale kaldığı FIBA Europe Cup'ta sezonu korona virüs salgınıyla tamamen iptal etti. Organizasyonu daha önce dünyayı saran pandemi nedeniyle 12 Mart'ta durdurup ardından sezonun kalan kısmının yeni sezon öncesi oynanacağını duyurmuştu. Europe Cup'ta bu sezon kupanın en büyük favorisi olarak gösterilen Pınar KSK, Final Four'a da talip olmuştu. İzmir ekibi, ikinci kez Avrupa'da kupaya yaklaşmışken bu kez de korona virüs salgınına takıldı.

NUSRET VE YUNUS TAMAM

Pınar Karşıyaka, iç transferde daha önce prensipte anlaştığı uzun forvet Nusret Yıldırım ve guard Yunus Emre Sonsırma'yla 2'şer yıllığına sözleşme imzalandığını duyurdu. İmzalar dün internet üzerindeki yayınla atıldı.