Sola Edwin Gyasi

Yeni sezon öncesi kadrosunu yenilecek olan Beşiktaş'ta yönetim, CSKA Sofya ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Edwin Gyasi'yi görüşmek için İstanbul'a çağırdı. GHANAsoccernet'in haberine göre; CSKA Sofya'daki sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 28 yaşındaki kanat oyuncusu Edwin Gyasi'nin Beşiktaş ile yarın görüşeceğini bildirdi. Daha önce yaptığı açıklamada Beşiktaş'ta forma giymek istediğini söyleyen Gyasi, "Beşiktaş, büyük tarihi ve çok büyük taraftar kitlesi ile iyi bir kulüp. Her futbolcunun onlar için oynamak isteyeceğini düşünüyorum" dedi. Edwin Gyasi'nin piyasa değerinin 650 bin Euro olduğu kaydedildi. Gyasi 5 kez Gana Milli Takımı'nın formasını terletti.