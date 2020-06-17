TFF Başkanı Nihat Özdemir, bugün Fenerbahçe Spor Kulübü üyeliğinden istifa etti. Fenerbahçe yönetimi, kulüpte uzun yıllar görev yapan Nihat Özdemir'in ihraç edilmesi yönünde karar aldı ve mektup bugün TFF Başkanı'na ulaştı.Özdemir, mektubun kendisine ulaşmasının ardından sarı lacivertli kulüp üyeliğinden istifa ettiğini bildirdi.
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TFF Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe üyeliğinden istifa etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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