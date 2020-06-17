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Haberler Spor TFF Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe üyeliğinden istifa etti

Başkanı , üyeliğinden istifa etti

Başkanı , bugün Spor Kulübü üyeliğinden istifa etti. Fenerbahçe yönetimi, kulüpte uzun yıllar görev yapan Nihat Özdemir'in ihraç edilmesi yönünde karar aldı ve mektup bugün TFF Başkanı'na ulaştı.Özdemir, mektubun kendisine ulaşmasının ardından sarı lacivertli kulüp üyeliğinden istifa ettiğini bildirdi.

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe üyeliğinden istifa etti

17.06.2020, 15:27 Güncelleme Tarihi: 17.06.2020,15:58

TFF Başkanı Nihat Özdemir, bugün Fenerbahçe Spor Kulübü üyeliğinden istifa etti. Fenerbahçe yönetimi, kulüpte uzun yıllar görev yapan Nihat Özdemir'in ihraç edilmesi yönünde karar aldı ve mektup bugün TFF Başkanı'na ulaştı.Özdemir, mektubun kendisine ulaşmasının ardından sarı lacivertli kulüp üyeliğinden istifa ettiğini bildirdi.

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