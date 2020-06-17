  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Turgay Büyükkarcı: Avrupa kupasını pandemi nedeniyle kaybettik

Turgay Büyükkarcı: Avrupa kupasını pandemi nedeniyle kaybettik

Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, FIBA Europe Cup'ta 12 Mart'ta durdurulan sezonunun koronavirüs nedeniyle tamamen iptal edilmesine ilişkin açıklama yaptı. Büyükkarcı, "Elimizden ikinci kez bir , bu kez tüm dünyayı etkisi altına alan bir pandemi nedeniyle kayıp gitti" dedi.

Turgay Büyükkarcı: Avrupa kupasını pandemi nedeniyle kaybettik

17.06.2020, 13:55 Güncelleme Tarihi: 17.06.2020,14:01

Pınar Karşıyaka'nın bu yıl kupayı kazanmak için en büyük favori gösterildiği FIBA Europe Cup'ta 12 Mart'ta durdurulan sezon, koronavirüs pandemisi yüzünden şampiyon ilan edilmeden tamamen iptal edilirken, Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, kupanın ellerinden kaçtığını söyledi. İlk etapta yeni sezon öncesine ertelenip ardından tamamen iptal edildiği açıklanan kupada Final Four organizasyonuna da talip olup büyük hayal kırıklığı yaşayan Kaf-Kaf'ta Büyükkarcı, "Elimizden ikinci kez bir Avrupa kupası, bu kez tüm dünyayı etkisi altına alan bir pandemi nedeniyle kayıp gitti.

Şu durumda sağlık olsun demekten başka elimizden bir şey gelmiyor. Böylesine başarılı geçirdiğimiz sezonda müzemizde tek eksik olan Avrupa kupasını tamamlamak isterdik ama maalesef olmadı. Ben inanıyorum ki önümüzdeki sezonlarda bu eksiğimizi de tamamlayacağız. Başarılı geçen sezonumuzda emeği geçen başta ana sponsorumuz Pınar'a, başantrenörümüz Ufuk Sarıca'ya, oyuncularımıza, teknik ve idari kadromuzsa sonsuz teşekkür ederim. Canımız sağ olsun, hepsinin canı sağ olsun" açıklamasını yaptı.

DHA

Altay ile Akhisar maçı için nefesler tutuldu

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Turgay Büyükkarcı: Avrupa kupasını pandemi nedeniyle kaybettik haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA