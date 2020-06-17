Y.Kemal Uğurlu’ya MHK’dan maç yok

Muslera'nın ayağının kırılması sırasındaki pozisyonu devam ettirdiği gerekçesiyle Galatasaray'ın Rizespor maçında sonra "cellat başı" diye tepki gösterdiği Yaşar Kemal Uğurlu'ya Merkez Hakem Komitesi'nden büyük şok. MHK, Uğurlu'ya 28. hafta maçlarında görev vermedi. MHK Denizlispor'un Beşiktaş maçında Mete Kalkavan'ı görevlendirirken Göztepe'nin deplasmandaki Yeni Malatyaspor maçına ise Özgür Yankaya'yı verdi. Haftanın diğer maçları ve hakemleri şöyle: 19 Haziran Cuma: 21.00 Ankaragücü- Başakşehir: Hüseyin Göçek, 20 Haziran Cumartesi: 18.30 Kayseri-G.Birliği: Ümit Öztürk, 21 Haziran Pazar 18.30: Kasımpaşa- F.Bahçe: Fırat Aydınus, 21.00 G.Saray-G.Antep FK: Alper Ulusoy, 21.00 Konya-Sivas Halil Umut Meler, 22 Haziran Pazartesi: 21.00 Alanya-Trabzon Atilla Karaoğlan, 21.00 Antalyaspor-Ç. Rizespor: Suat Arslanboğa.