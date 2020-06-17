  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Y.Kemal Uğurlu’ya MHK’dan maç yok

Y.Kemal Uğurlu’ya ’dan maç yok

Y.Kemal Uğurlu’ya MHK’dan maç yok
Giriş Tarihi: 17.6.2020

Muslera'nın ayağının kırılması sırasındaki pozisyonu devam ettirdiği gerekçesiyle Galatasaray'ın Rizespor maçında sonra "cellat başı" diye tepki gösterdiği Yaşar Kemal Uğurlu'ya Merkez Hakem Komitesi'nden büyük şok. MHK, Uğurlu'ya 28. hafta maçlarında görev vermedi. MHK Denizlispor'un Beşiktaş maçında Mete Kalkavan'ı görevlendirirken Göztepe'nin deplasmandaki Yeni Malatyaspor maçına ise Özgür Yankaya'yı verdi. Haftanın diğer maçları ve hakemleri şöyle: 19 Haziran Cuma: 21.00 Ankaragücü- Başakşehir: Hüseyin Göçek, 20 Haziran Cumartesi: 18.30 Kayseri-G.Birliği: Ümit Öztürk, 21 Haziran Pazar 18.30: Kasımpaşa- F.Bahçe: Fırat Aydınus, 21.00 G.Saray-G.Antep FK: Alper Ulusoy, 21.00 Konya-Sivas Halil Umut Meler, 22 Haziran Pazartesi: 21.00 Alanya-Trabzon Atilla Karaoğlan, 21.00 Antalyaspor-Ç. Rizespor: Suat Arslanboğa.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Y.Kemal Uğurlu’ya MHK’dan maç yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA