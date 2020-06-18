1 numara trafiği

G.Saray'da Uruguaylı kaleci Fernando Muslera'nın sakatlığı sonrası kaleci arayışları için çalışmalar sürerken yönetimin elini çabuk tutup bu transferi sonlandırmak adına yoğun mesai harcadığı öğrenildi. Hem yerli hem de yabancı kalecilerle ilgili temaslarını sürdüren Aslan'ın yabancı kaleciler arasında iki isme yöneldiği konuşulurken M.City ile kontratı sezon bitiminde sona erecek olan Claudio Bravo ilk sırada bulunuyor. Ancak yönetim, 37 yaşındaki Şilili file bekçisinin yaşı sebebiyle 1 senelik teklif yapmayı planlıyor. İngiltere ile temaslar sadece Bravo ile sınırlı değil. Sarı-kırmızılıların N.United ile sözleşmesi sona erecek Karl Darlow'u da gündemine aldığı bildirildi. Bu sezon Newcastle ile sadece kupa maçlarına çıkan Karl Darlow, Dubravka'nın yedeğiydi. Yerli kalecilerde ise Başakşehir'den Volkan Babacan ismi bir adım öne çıkıyor. Aslan, sözleşmesi 2021 yılına kadar devam eden milli file bekçisi için de nabız yoklayacak.