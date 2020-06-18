Akhisarspor, Altay’ı gözüne kestirdi

TFF 1. Lig'de 3 aylık korona virüs salgınından sonra ilk maçta 21 Haziran'da yarıştaki rakiplerinden Altay'a konuk olacak Akhisarspor'da hesaplar galibiyet üzerine yapıldı. Ege ekibi Play-Off'u garantilemek için Altay maçını erken final olarak görüyor. Son 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik elde eden Akigo, kalan 6 hafta öncesi 45 puanla beşinci sırada yer alıyor. Akigo'nun direkt Süper Lig barajındaki Erzurumspor'la arasında 2 puanlık fark var. Akhisarspor zoru başarıp rakibini deplasmanda yendiği takdirde son 5 hafta öncesi Play- Off hattındaki yerini iyice pekiştirip direkt Süper Lig hedefine bir adım daha yaklaşacak.