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Haberler Spor Akhisarspor, Altay’ı gözüne kestirdi

, ’ı gözüne kestirdi

Akhisarspor, Altay’ı gözüne kestirdi
Giriş Tarihi: 18.6.2020

TFF 1. Lig'de 3 aylık korona virüs salgınından sonra ilk maçta 21 Haziran'da yarıştaki rakiplerinden Altay'a konuk olacak Akhisarspor'da hesaplar galibiyet üzerine yapıldı. Ege ekibi Play-Off'u garantilemek için Altay maçını erken final olarak görüyor. Son 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik elde eden Akigo, kalan 6 hafta öncesi 45 puanla beşinci sırada yer alıyor. Akigo'nun direkt Süper Lig barajındaki Erzurumspor'la arasında 2 puanlık fark var. Akhisarspor zoru başarıp rakibini deplasmanda yendiği takdirde son 5 hafta öncesi Play- Off hattındaki yerini iyice pekiştirip direkt Süper Lig hedefine bir adım daha yaklaşacak.

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