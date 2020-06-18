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Haberler Spor Alanyaspor - Antalyaspor I CANLI ANLATIM

- I CANLI ANLATIM

yarı final rövanş maçı için ve karşı karşıya geliyor. Ziraat Türkiye Kupası finali için sahaya çıkacak iki takımın 11'i belli oldu. Haberimizden zorlu mücadeleyi canlı olarak izleyebilirsiniz.

Alanyaspor - Antalyaspor I CANLI ANLATIM

18.06.2020, 19:51 Güncelleme Tarihi: 18.06.2020,20:28

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş mücadelesinde Aytemiz Alanyaspor ile Fraport-Tav Antalyaspor karşılaşacak. Karşılaşma Antalya Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak. Maçı Arda Kardeşler ve ekibi yönetecek. Son iki sezondur yükselişte olan ekiplerden Alanyaspor, Erol Bulut yönetiminde final mücadelesi vermek istiyor. Alanyaspor deplasmanda oynadığı ilk maçı 1-0 kazanarak avantaj elde etmişti.

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ALANYASPOR VE ANTALYASPOR NASIL TUR ATLAR?

1-0 haricindeki bütün tek farklı galibiyetler ile 2 veya daha farklı skorlarla alınacak galibiyetler, Antalyaspor'a turu getirecek.. Alanyaspor ise her türlü beraberlik ve galibiyet halinde adını finale yazdıracak. Eğer Antalyaspor karşılaşmayı 1-0 kazanırsa, uzatma devreleri oynanacak.

İKİ TAKIM DA 1'ER EKSİKLE MAÇA ÇIKACAK

Ev sahibi ekipte sakatlığı devam eden Siopis dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Antalyaspor'da ise Bahadır Öztürk sakatlığı nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek.

ALANYASPOR-ANTALYASPOR MAÇI 11'LER

Alanyaspor: Marafona, Nsakala, Tzavellas, Caulker, Juanfran, Ceyhun, Salih, Fernandes, Bakasetas, Efecan, Cisse

Antalyaspor: Boffin, Kudryashov, Fredy, Amilton, Celustka, Nazım, Sinan, Hakan, Veysel, Podolski, Jahovic

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