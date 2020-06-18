Altınordu hazır kıta

TFF 1. Lig'de alt sıralarla olan bağını koparmak isteyen ve pazar günü kendisi gibi ligde sıkıntılı süreç geçiren Boluspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Altınordu'da teknik patron Hüseyin Eroğlu işi sıkı tutuyor. Üç ay sonra resmi maç oynamanın zor olduğunu belirten Eroğlu, "Kritik bir maçla lige dönüş yapacağız. Kazanan ekip alt taraftan uzaklaşıp rahat nefes alacak. Uzun bir pandemi dönemi geçirdik. Kimse hazırlık maçı yapamadı. Her takım kapalı kutu. Kimin nasıl bir başlangıç yapacağını kestirmek zor. Rakibimiz de alt sıralardan kurtulmak istiyor. Boluspor maçını bizim kazanmak zorunda olduğumuz bir karşılaşma olarak görüyoruz" diye konuştu.

ÇIKIŞIMIZ MUTLAKA SÜRMELİ

Lige ara verilmeden önce son karşılaşmalarda oyuncularının iyi bir performans sergilediğini, bunu da skora yansıttığını açıklayan Hüseyin Eroğlu şöyle devam etti: "Devamını getirmek istiyoruz. Kalan 6 maçta da rakiplerin oyun sistemi bizi ilgilendirmiyor. Önemli olan bizim sahada ne yapacağımız. Altı maçtan en iyi skorları alıp ligi tamamlamak istiyoruz."

GÖRKEM TÜRKYILMAZ