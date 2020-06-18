Antalya’da kupa gecesi

Ziraat Türkiye Kupası'nda finalin adı belli olacak. Trabzonspor'un ilk finalist olduğu kupada Antalya'nın Süper Lig takımları Aytemiz Alanyaspor ile Fraport TAV Antalyaspor yarı final rövanş maçında karşı karşıya geliyor. Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.45'te başlayacak. Maç ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. İlk maçta rakibini 1-0 mağlup eden Aytemiz Alanyaspor avantajı koruyup finale yükselmeyi hedefleyecek. Seyircisiz oynanacak mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek.

DERBİDE 12. RANDEVU

Antalya derbisinde 12. randevu oynanacak. Alanyaspor'un, kupa ve lig maçlarında kırmızıbeyazlılara karşı 5 maçlık üstünlüğü bulunuyor. Antalya'nın ise turuncu-yeşillilere karşı 4 galibiyeti bulunuyor. Antalya takımları, iki maçta ise yenişemedi. Alanyaspor, kupada finale hiç yükselemedi. Antalyaspor ise daha önce Türkiye Kupası'nda 1999-2000'da finale çıkma başarısını göstermiş, rakibi Galatasaray'a 5-3 yenilmişti.