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Haberler Spor Başakşehir’e tarihi fırsat

’e tarihi fırsat

’de şampiyonluğa koşan ’nde de avantaj elde etti.

Başakşehir’e tarihi fırsat
Giriş Tarihi: 18.6.2020

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında sahasında Danimarka temsilcisi Kopenhag'ı Edin Visca'nın golüyle 1-0 yenerek rövanş öncesinde çeyrek finale yükselebilmek için büyük avantaj elde etmişti. UEFA'nın yaptığı toplantıyla temsilcimiz 7 Ağustos'ta rövanş maçına çıkacak. Son 32 Turu rövanş maçında Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon'u uzatma dakikalarında bulduğu golle 4-1 mağlup edip Kopenhag karşısında da avantajlı duruma geçen Başakşehir, rakibini eleyip tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında çeyrek finale çıkma mutluluğu yaşamak istiyor. Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Başakşehir'in sonraki hedefi ise Almanya'da yapılacak olan dörtlü finallere yükselip kupa kaldırmak olacak.

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