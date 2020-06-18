  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Bayern Münih, 30. kez şampiyon

, 30. kez şampiyon

Bayern Münih, 30. kez şampiyon
Giriş Tarihi: 18.6.2020

Bundesliga'nın 32. haftasında deplasmanda Werder Bremen'i 1-0 yenen Bayern Münih, bitime 2 hafta kala 30. şampiyonluğunu ilan etti. Ligin 32. haftasında Werder Bremen'i deplasmanda 43. dakikada Lewandowski'nin golüyle 1-0 mağlup eden Bayern Münih, puanını 76'ya yükseltti ve ligin bitimine iki hafta şampiyon oldu. Ligde bir maç eksiği bulunan B. Dortmund 66 puanla ikinci, 62 puanı olan RB Leipzig ise 3. sırada yer alıyor. Üst üste 8. şampiyonluğunu yaşayan Bavyera devi lig tarihinde üst üste en çok şampiyonluk yaşayan takım olmayı da başardı. Futbolcular şampiyonluğu büyük bir coşkuyla kutladı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bayern Münih, 30. kez şampiyon haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA