Bayern Münih, 30. kez şampiyon

Bundesliga'nın 32. haftasında deplasmanda Werder Bremen'i 1-0 yenen Bayern Münih, bitime 2 hafta kala 30. şampiyonluğunu ilan etti. Ligin 32. haftasında Werder Bremen'i deplasmanda 43. dakikada Lewandowski'nin golüyle 1-0 mağlup eden Bayern Münih, puanını 76'ya yükseltti ve ligin bitimine iki hafta şampiyon oldu. Ligde bir maç eksiği bulunan B. Dortmund 66 puanla ikinci, 62 puanı olan RB Leipzig ise 3. sırada yer alıyor. Üst üste 8. şampiyonluğunu yaşayan Bavyera devi lig tarihinde üst üste en çok şampiyonluk yaşayan takım olmayı da başardı. Futbolcular şampiyonluğu büyük bir coşkuyla kutladı.