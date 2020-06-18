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Haberler Spor Burak Yılmaz’dan Muslera’ya ziyaret

’dan Muslera’ya ziyaret

Burak Yılmaz’dan Muslera’ya ziyaret
Giriş Tarihi: 18.6.2020

Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor ile oynanan karşılaşmada sakatlanan ve ameliyat edilen Galatasaray'ın başarılı kalecisi Fernando Muslera'ya ziyaretler sürüyor. Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Burak Yılmaz da Galatasaray'dan eski takım arkadaşı Muslera'yı hastanede ziyaret etti. Sosyal medya hesabından ziyaretin fotoğrafını paylaşan Yılmaz, 'Kardeşim' notunu ekledi.

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