  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Canınız sağ olsun

Canınız sağ olsun

Başkanı Büyükkarcı, Pınar KSK’nin ’un tamamen iptal edildiğini ve kupanın ellerinden kaçtığını söyledi.

Canınız sağ olsun
Giriş Tarihi: 18.6.2020

Pınar Karşıyaka'nın bu yıl kupayı kazanmak için en büyük favori gösterildiği FIBA Europe Cup'ta 12 Mart'ta durdurulan sezon, korona virüs pandemisi yüzünden şampiyon ilan edilmeden tamamen iptal edilirken, Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı kupanın ellerinden kaçtığını söyledi. İlk etapta yeni sezon öncesine ertelenip ardından tamamen iptal edildiği açıklanan kupada Final Four organizasyonuna da talip olup büyük hayal kırıklığı yaşayan Kaf-Kaf'ta Büyükkarcı, "Elimizden ikinci kez bir Avrupa kupası, bu kez tüm dünyayı etkisi altına alan bir pandemi nedeniyle kayıp gitti. Şu durumda sağlık olsun demekten başka elimizden bir şey gelmiyor. Böylesine başarılı geçirdiğimiz sezonda müzemizde tek eksik olan Avrupa kupasını tamamlamak isterdik ama maalesef olmadı" dedi.

EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR
Kupa eksikliklerini tamamlayacaklarını belirten Büyükkarcı şöyle konuştu: "Başarılı geçen sezonda emeği geçen sponsorumuz Pınar'a, başantrenörümüz Ufuk Sarıca'ya, oyuncularımıza teşekkür ederim."

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Canınız sağ olsun haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA