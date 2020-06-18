Canınız sağ olsun

Pınar Karşıyaka'nın bu yıl kupayı kazanmak için en büyük favori gösterildiği FIBA Europe Cup'ta 12 Mart'ta durdurulan sezon, korona virüs pandemisi yüzünden şampiyon ilan edilmeden tamamen iptal edilirken, Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı kupanın ellerinden kaçtığını söyledi. İlk etapta yeni sezon öncesine ertelenip ardından tamamen iptal edildiği açıklanan kupada Final Four organizasyonuna da talip olup büyük hayal kırıklığı yaşayan Kaf-Kaf'ta Büyükkarcı, "Elimizden ikinci kez bir Avrupa kupası, bu kez tüm dünyayı etkisi altına alan bir pandemi nedeniyle kayıp gitti. Şu durumda sağlık olsun demekten başka elimizden bir şey gelmiyor. Böylesine başarılı geçirdiğimiz sezonda müzemizde tek eksik olan Avrupa kupasını tamamlamak isterdik ama maalesef olmadı" dedi.

EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR

Kupa eksikliklerini tamamlayacaklarını belirten Büyükkarcı şöyle konuştu: "Başarılı geçen sezonda emeği geçen sponsorumuz Pınar'a, başantrenörümüz Ufuk Sarıca'ya, oyuncularımıza teşekkür ederim."