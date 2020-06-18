Fener’den istifa etti

Fenerbahçe Kulübü ile TFF Başkanı Nihat Özdemir arasında son günlerde yaşanan şike polemiği dün Özdemir'in istifası ile sonuçlandı. Sarı-lacivertli kulübün kongre üyeleri, kulüpte uzun yıllar görev yapan Nihat Özdemir'in ihraç edilmesi yönünde karar alırken, disiplin kurulunun ilgili süreci başlattığını belirten mektup TFF Başkanı'na ulaştı. Nihat Özdemir, bu mektup sonrası Fenerbahçe Spor Kulübü üyeliğinden istifa ettiğini bildirdi. Bilindiği üzere Özdemir, geçtiğimiz günlerde İnstagram'da katıldığı bir canlı yayında 'Türk futbolunda 9 yıldır şike tartışması yok' şeklinde bir cümle kullanmış ve bu söz sarılacivertli camiada tartışmalara neden olmuştu.

TARTIŞMA YARATMIŞTI

Bunun üzerine F.Bahçe Kulübü, Özdemir'i hedef alan çok sert bir açıklama yayınlamıştı. TFF Başkanı da açıklamalarının farklı yerlere çekildiğini söylemişti. Yine F.Bahçe Başkan Vekili Semih Özsoy ve başkan Ali Koç, kulüp televizyonunda Özdemir ile ilgili sert ifadeler kullanmış, ihraç konusu tartışılmaya başlanmıştı. Öte yandan konuyla ilgili Fenerbahçe Kulübü'nden de bir açıklama geldi. Açıklamada, "Nihat Özdemir'in aynı davranışı yürütmekte olduğu TFF Başkanlığı görevi içinde göstererek, bu görevinden de derhal istifa etmesi gerekliliğini kamuoyuna bildiriz" ifadeleri yer aldı.