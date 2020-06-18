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Haberler Spor Formula E Ağustos’ta başlıyor

Formula E Ağustos’ta başlıyor

Formula E Ağustos’ta başlıyor
Giriş Tarihi: 18.6.2020

YENİ tip korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen 2019-20 sezonu Formula E Şampiyonası, Almanya'nın başkenti Berlin'de ağustos ayında 9 gün içinde düzenlenecek 6 yarışla yeniden başlayacak. Organizasyondan yapılan açıklamada, Berlin'deki Tempelhof Havaalanı Pisti'nde 5-6, 8-9 ve 12-13 Ağustos tarihlerinde farklı pist konfigürasyonları kullanılarak toplam 6 yarış yapılacağı belirtildi. Salgından önce 5 etabı tamamlanan şampiyonada DS Techeetah takımından Portekizli pilot Antonio Felix da Costa lider konumda bulunuyor.

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