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Genç Yalçın’a Süper takip

’nin altyapısından yetişen orta saha oyuncusu ve ’ın transfer listesinde.

Genç Yalçın’a Süper takip
Giriş Tarihi: 18.6.2020

Süper Lig'de Avrupa Ligi umudunu sürdüren Göztepe'nin as kadrosundan birçok oyuncuya teklif yağarken genç yıldız adayı Yalçın Kayan da devlerin radarına girdi. Sarı-kırmızılı ekibin altyapısından yetişen genç orta saha oyuncusu ile Süper Lig'de şampiyonluk kovalayan Başakşehir ve G.Saray yakından ilgileniyor.

YALÇIN'A TEKLİF YAPACAKLAR
Sarı-kırmızılı ekipte bu sezon en fazla forma şansı bulan 21 yaşındaki genç futbolcuyu Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk'un yakın takibe aldığı öğrenildi. Galatasaray'ın da izlettiği Yalçın için iki kulübün de sezon sonunda Göz-Göz'ün kapısını çalması bekleniyor. Yalçın Kayan bu sezon 8 lig maçında forma giydi.

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